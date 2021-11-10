Приглашаем на работу Оператора call-центра (домашний офис).

Предлагаем вам работу из дома с сохранением всех условий офисной работы. Все, что нужно сейчас — стабильный интернет и ПК.

Мы — федеральный колл-центр Smarter. Работаем с сотрудниками со всех стран СНГ. Мы ищем в команду тех, кто любит говорить.

Условия:

Заработная плата от 30000 до 35000 росс.руб.

График: сможете выбрать удобный для вас.

Компенсация расходов на интернет в размере 500 рублей ежемесячно.

Надбавки за стаж 5% к зарплате уже через 3 месяца, 15% — через год работы.

3 дня обучения от квалифицированного тренера, за которое мы платим 1000 росс.руб.

Дальнейшее корпоративное обучение и карьерный рост внутри компании.

Дополнительные финансовые бонусы: получите возможность заработать 3000 росс.руб. за каждую рекомендацию компании как работодателя.

Что потребуется для работы: компьютер или ноутбук, гарнитура (наушники с микрофоном), стабильный и быстрый проводной интернет, установленный MS Windows (7 и выше), MS Office и Skype. А также тихое рабочее место, отсутствие отвлекающих факторов и проблем с электричеством.

Что надо делать: звонить по готовому сценарию и помогать людям переходить на новые тарифные планы, подключать интернет и ТВ.

Что надо уметь: базовых знаний компьютера будет достаточно, всему остальному мы вас научим.

Опыт работы и образование — не важны. Мы поможем вам стать профессионалом.

С вас желание работать и грамотная речь, с нас — обучение и мудрый наставник в помощь.